○カージナルス6−5カブス●＜現地時間5月29日ブッシュ・スタジアム＞シカゴ・カブスが同地区3連戦の初戦に逆転負け。先発登板した今永昇太投手（32）は6回途中5失点という投球で今季6敗目。鈴木誠也外野手（31）は「6番・右翼」でフル出場し、4打数3安打を記録した。カブスは初回に5番イアン・ハップが11号先制3ラン。リードを持って先発マウンドに上がった今永だったが、一死から2者連続の四死球と制球を乱すと、