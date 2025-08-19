東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

期間中、パークの定番食べ歩きフード「ポップコーン」に、毎年大人気のカボチャをモチーフにしたポップコーンバケットが2025年も登場します☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”ポップコーン、バケット付き

価格：3,200円（BBポップコーン、バケット付きは3,400円）

発売日：2025年9月16日(火)

販売店舗：東京ディズニーリゾート内ポップコーンワゴン、ザ・ビッグポップ

※一部レストランにてポップコーン引換券付きでの販売も行われます。

2025年の「ディズニー・ハロウィーン」に登場するのは、光るギミックが付いたパンプキンデザインのポップコーンバケット。

ハロウィーンらしいオレンジ色のカボチャに、かわいいゴーストがちょこんと乗ったデザインです！

ミッキーシェイプのかぼちゃデザイン

バケットの主役は、「ミッキーマウス」のお顔がデザインされた大きなカボチャ（ジャック・オ・ランタン）。

にっこりと笑う表情がとってもかわいい☆

フタ部分はヘタの形になっています。

ライトアップ機能

バケットの底面のスイッチを入れると、カボチャの内側からライトが点灯！

夜のパークで持ち歩けば、「ミッキーマウス」のお顔がぼんやりと浮かび上がり、ハロウィーンの雰囲気をより一層盛り上げてくれます☆

ストラップは、ハロウィーンらしいパープルカラー。

様々な表情のゴーストたちがデザインされた、にぎやかなストラップです。

ハロウィーンイベントに欠かせない、毎年人気のパンプキン形ポップコーンバケット。

日中はかわいく、夜は妖しく光るデザインで、パーク散策がもっと楽しくなること間違いなしです！

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”ポップコーンバケットの紹介でした。

