おばけが乗った光るカボチャ！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”ポップコーン、バケット付き
東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
期間中、パークの定番食べ歩きフード「ポップコーン」に、毎年大人気のカボチャをモチーフにしたポップコーンバケットが2025年も登場します☆
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”ポップコーン、バケット付き
価格：3,200円（BBポップコーン、バケット付きは3,400円）
発売日：2025年9月16日(火)
販売店舗：東京ディズニーリゾート内ポップコーンワゴン、ザ・ビッグポップ
※一部レストランにてポップコーン引換券付きでの販売も行われます。
2025年の「ディズニー・ハロウィーン」に登場するのは、光るギミックが付いたパンプキンデザインのポップコーンバケット。
ハロウィーンらしいオレンジ色のカボチャに、かわいいゴーストがちょこんと乗ったデザインです！
ミッキーシェイプのかぼちゃデザイン
バケットの主役は、「ミッキーマウス」のお顔がデザインされた大きなカボチャ（ジャック・オ・ランタン）。
にっこりと笑う表情がとってもかわいい☆
フタ部分はヘタの形になっています。
ライトアップ機能
バケットの底面のスイッチを入れると、カボチャの内側からライトが点灯！
夜のパークで持ち歩けば、「ミッキーマウス」のお顔がぼんやりと浮かび上がり、ハロウィーンの雰囲気をより一層盛り上げてくれます☆
ストラップは、ハロウィーンらしいパープルカラー。
様々な表情のゴーストたちがデザインされた、にぎやかなストラップです。
ハロウィーンイベントに欠かせない、毎年人気のパンプキン形ポップコーンバケット。
日中はかわいく、夜は妖しく光るデザインで、パーク散策がもっと楽しくなること間違いなしです！
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”ポップコーンバケットの紹介でした。
