【山本ゆりさんの神レンジレシピ】レンチン一発で完成！ごま油香る絶品『ネギ塩豚丼』

レンチン一回で完成！ 火もフライパンもいらない、超お手軽『ネギ塩豚丼』。

耐熱ボウルに材料を入れてチンするだけ。ねぎ塩だれがジュワッとしみた豚バラがた〜っぷり。ごま油の香りとレモンのさわやかさが相まって、もうご飯が止まりません！

『ネギ塩豚丼』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……200g

ねぎ……1/2本

温かいご飯……どんぶり2杯分（約400g）

〈A〉

鶏ガラスープの素（顆粒）……大さじ1

みりん……大さじ1

ごま油……大さじ1

酒……大さじ2

にんにく（チューブ）……2cm

塩……少々

こしょう……少々

好みでレモンのくし形切り……2切れ

好みでレモン汁……少々

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

ねぎはみじん切りにする。豚肉は幅4cmに切る。

（2）加熱する

耐熱のボールに〈A〉、ねぎを入れて混ぜ、豚肉を加えて混ぜる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で6分加熱する。よく混ぜてほぐし、好みでレモン汁を加えてあえる。

（3）仕上げる

器にご飯を盛って2をのせ、好みで粗びき黒こしょうをふり、レモンを添える。

疲れた日も、忙しい日も、レンチン一回でパパッと完成。

香ばしいごま油と、さっぱりレモンの風味が効いて、食欲も元気も取り戻せる頼れる一杯です。

（『オレンジページ』2025年7月17日号より）