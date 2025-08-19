【山本ゆりさんの神レンジレシピ】レンチン一発で完成！ごま油香る絶品『ネギ塩豚丼』
レンチン一回で完成！ 火もフライパンもいらない、超お手軽『ネギ塩豚丼』。
耐熱ボウルに材料を入れてチンするだけ。ねぎ塩だれがジュワッとしみた豚バラがた〜っぷり。ごま油の香りとレモンのさわやかさが相まって、もうご飯が止まりません！
『ネギ塩豚丼』のレシピ
材料（2人分）
豚バラ薄切り肉……200g
ねぎ……1/2本
温かいご飯……どんぶり2杯分（約400g）
〈A〉
鶏ガラスープの素（顆粒）……大さじ1
みりん……大さじ1
ごま油……大さじ1
酒……大さじ2
にんにく（チューブ）……2cm
塩……少々
こしょう……少々
好みでレモンのくし形切り……2切れ
好みでレモン汁……少々
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
ねぎはみじん切りにする。豚肉は幅4cmに切る。
（2）加熱する
耐熱のボールに〈A〉、ねぎを入れて混ぜ、豚肉を加えて混ぜる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で6分加熱する。よく混ぜてほぐし、好みでレモン汁を加えてあえる。
（3）仕上げる
器にご飯を盛って2をのせ、好みで粗びき黒こしょうをふり、レモンを添える。
疲れた日も、忙しい日も、レンチン一回でパパッと完成。
香ばしいごま油と、さっぱりレモンの風味が効いて、食欲も元気も取り戻せる頼れる一杯です。