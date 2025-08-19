TGS2025¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤ËÇÐÍ¥¤ÎËÜ¶¿ ÁÕÂ¿¤µ¤ó¤¬·èÄê¡ª¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡ÖTGS BOOSTERZ¡×Âè1ÃÆ¤âÈ¯É½
TGS2025 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë·èÄê¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÜ¶¿ ÁÕÂ¿¤µ¤ó
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶¨²ñ¤Ï¡¢9·î25Æü¤«¤é28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦ 2025¡×¡ÊTGS2025¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÜ¶¿ ÁÕÂ¿¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¶¿¤µ¤ó¡Ë¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡ÖTGS BOOSTERZ¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤ª¤è¤Ó¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¼Ò3¼Ò¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
TGS2025¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤ËÇÐÍ¥¤ÎËÜ¶¿ ÁÕÂ¿¤µ¤ó¤¬·èÄê¡ª
¡¡ËÜ¶¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¸¶ºîºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤â¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥²ー¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Â¤·Ø¤È°¦¾ð¤ò»ý¤Á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£TGS2025¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¥²ー¥à°¦¡É¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¶¿¤µ¤ó¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊPR³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢TGS²ñ´üÃæ¤â²ñ¾ì¤Ç¤Î´ë²è¤ä½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ´ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëËÜ¶¿¤µ¤ó½Ð±é¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¿¿ôÇÛ¿®Í½Äê¡£¸ø¼°YouTube¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¿ï»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤µ¤óTGS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー½¢Ç¤¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¡Û ¡ÚËÜ¶¿ ÁÕÂ¿¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¡1990Ç¯11·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö¥ê¥¿ー¥Êー¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡¢¡ÖGANTZ¡×¡¢¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¡¢¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×¡¢Netflix¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡¢¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó7·î´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬ー¥¹ ·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡×¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡ÖTGS BOOSTERZ¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤¬È¯É½
¡¡Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¡Ê¥Öー¥¹¥È¡Ë¤ò¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¼Â¶·¤ä¥ì¥Ó¥åー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³èÆ°¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»²²Ã¡£TGS¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¡¢SNS¤äÆ°²èÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÎÓ Í¤¹á¤µ¤ó¡¢ÇµÜ¤Ò¤Ê¤¿¤µ¤ó¡¢Junpei Zaki»á¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÚÎÓ Í¤¹á¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¡¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¥¹½êÂ°¡£
¡¡Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¥¥ã¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ë¤â½Ð±é¡£ÍÄ¾¯´ü¤òL.A.¤Ç²á¤´¤¹¡£
¡¡¥²ー¥à½é¿´¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¿·¥²ー¥à¤ÎÂÎ¸³¤ä¾Ò²ð¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÇµÜ ¤Ò¤Ê¤¿¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¡º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥åー8Ç¯ÌÜ¡ª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô49Ëü¿ÍÄ¶¡¢Ã¦ÎÏ·ÏNEET¤Ê¥Ü¥¯¤Ã»ÒVtuber¡£
¡¡FPS¥²ー¥à¤Ç¤Ï¥×¥í´éÉé¤±¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¥³¥ß¥åÎÏ¤¬Äã¤¤¤»¤¤¤«¡¢Í§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¥×¥í¤Ü¤Ã¤Á¥²ー¥Þー¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¥²ー¥à¤È¥×¥ê¥ó¡£¤¢¤È²È¤Ç¥´¥í¥´¥í²á¤´¤¹»ö¡£¡ÚJunpei Zaki»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¡Junpei Zaki»á¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºß½»¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
¡¡YouTubeÅÐÏ¿¼Ô500Ëü¿ÍÄ¶¡¢TikTok ¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï1,700Ëü¿Í¶á¤¯¤ËÃ£¤·¡¢¥æー¥â¥¢¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TGS2025 ÆÃÊÌ¶¨»¿¼ÒÈ¯É½
¡¡TGS2025¤ÎÆÃÊÌ¶¨»¿¼Ò¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥½¥Ëー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¢²Ö²¦¡¢INFORICH¤Î3¼Ò¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥½¥Ëー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNURO¡×¤Ï¡¢TGS2025¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£TGS2025¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ß³ê¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²óÀþ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤ä¥¹¥Æー¥¸±é½Ð¤Ê¤É¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÄÌ¿®´Ä¶¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç¤¹¤ëTGS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÂ®¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤Ï½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¡£¡ÖNURO¡×¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥²ー¥à¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤ÎÄÌ¿®¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·ー¥ó¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢´¶Æ°¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ö²¦
¡¡¡È·ò¤ä¤«¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊËèÆü¡É¤ò±þ±ç¤¹¤ë²Ö²¦¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Èー¥ë¤Ê¤É¤ÎÁÖ²÷À®Ê¬¤Ç³Û¡¦¼ó¤â¤È¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÃº»À¡Êµ¯Ë¢ºÞ¡ËÇÛ¹ç¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¥·¥ã¥¤Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬ºã¤¨¤ë¿·½¬´·¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£TGS²ñ¾ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤âÅ¸³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
INFORICH
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖChargeSPOT¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëINFORICH¤Î¶¨»¿¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤äÇÛ¿®»ëÄ°¡¢SNSÅê¹Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡È½¼ÅÅ¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¡ÖChargeSPOT¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¤ÏTGS¤Î¹ðÃÎ¤òÅ¸³«Ãæ¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦ 2025¡×¡ÊTOKYO GAME SHOW 2025¡Ë³«ºÅ³µÍ×
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡ÊCESA¡Ë
¶¦ºÅ¡§Æü·Ð BP¡¢¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
²ñ´ü
¡¡9·î25Æü ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤ 10»þ～17»þ
¡¡9·î26Æü ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤ 10»þ～17»þ
¡¡9·î27Æü °ìÈÌ¸ø³«Æü 9»þ30Ê¬～17»þ
¡¡9·î28Æü °ìÈÌ¸ø³«Æü 9»þ30Ê¬～16»þ30Ê¬
¢¨¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤¤È°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ç¤Ï³«¾ì»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤ê³«¾ì»þ´Ö¤¬30Ê¬Áá¤Þ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡ËÅ¸¼¨¥Ûー¥ë 1~11/¹ñºÝ²ñµÄ¾ì/¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë