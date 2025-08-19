ビデオで見て「かっこいい、ぜひやりたいと思いました」

第107回全国高校野球選手権大会で19日、京都国際と準々決勝を戦った山梨学院の応援リーダーは、伝統的に女子2人が“大正ロマン風”の矢絣（やがすり）模様の着物、袴姿で行うことになっている。コロナ禍で応援が自粛となり、いったん途絶えていたが、遠山侑那さん（3年）が2年前の入学直後に復活させ、翌年に藤巻好加（このか）さん（2年）が加わり、応援の指揮を執っている。

「ビデオで先輩たちが応援する姿を見て、かっこよさに憧れ、ぜひ復活させたいと思いました」と遠山さん。「歴代受け継がれてきた形を、細かいところまで責任を持って伝えながら、新しいものも加えていきたいと思っています。OGの方々に学校へ来ていただいて、教えていただいたこともあります」と表情を引き締める。

遠山さんは中学時代にバスケットボール部、藤巻さんは剣道部に所属していただけあって、大声には自信がある。普段は野球部以外にもサッカー部、ラグビー部などの応援に駆け付けている。2023年春の選抜大会優勝は、遠山さんにとっては入学直前の出来事。今度は復活させたたおやかな応援で、野球部を夏の頂点まで押し上げるか。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）