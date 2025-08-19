◇第107回全国高校野球選手権第13日 準々決勝 京都国際―山梨学院（2025年8月19日 甲子園）

京都国際（京都）が山梨学院（山梨）に敗れ、史上7校目の夏連覇はならなかった。大黒柱としてチームを支えてきたエースの西村一毅（3年）は進路について「進学」を明言した。

戦いを終えた左腕は涙もなく、しっかりと前を向いた。「進学して足りないところを埋めて、将来はプロに挑戦します」。高校野球は完全燃焼した。次なるステージでさらに実力を磨く。なお「4番・三塁」で出場した清水詩太（3年）は「どんな形でもプロに行きたい」をプロ志望届を出すことを明言した。

強打の相手打線を封じることはできなかった。1―0の2回、先頭の4番・横山悠（3年）に左翼ポール際への同点弾を許すと、5番打者から3連打を浴びて、無死満塁のピンチ。味方失策で勝ち越し点を与え、さらに犠打、適時打で計5点を失った。1―5の5回には1死から連続四死球、安打で満塁のピンチを招き、菰田に走者一掃の3点三塁打。6回10安打9失点。相手打線の圧の前に、本来の実力を示すことができなかった。

2年時の昨夏甲子園大会で4試合に登板し、2完封。計24イニングを投げ、自責0で優勝投手となった。連覇を狙う今年、初戦では大会史上初となる「昨年の甲子園大会春夏優勝校」対決に先発。健大高崎（群馬）の強力打線を相手に、3失点完投勝利を収めた。

3回戦の尽誠学園戦（香川）では6回から2番手として登板し、4回2安打無失点。再逆転した8回の3死目から4者連続三振で試合を締めるなど、チームの勝利に貢献し続けてきた。

直球の最速は146キロ。“宝刀”チェンジアップで三振を量産するなど、素材、完成度ともに申し分のない逸材は、卒業後は大学へと進学する。体をつくり、実力をさらに磨き、たゆまぬ努力で4年後を迎える。

◇西村 一毅（にしむら・いっき）2007年（平19）7月7日生まれ、滋賀県甲賀市出身の18歳。小2から水口少年野球団で野球を始め、中学では近江ボーイズに所属。京都国際では1年秋から背番号11でベンチ入り。2年夏の甲子園優勝に貢献し、2年秋から背番号1。50メートル走6秒5、遠投100メートル。1メートル77、70キロ。左投げ左打ち。