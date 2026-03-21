多賀少年野球クラブ・辻正人監督と東農大・勝亦陽一教授が考える学童野球のあり方学童野球において、指導者による子どもへの怒声・罵声は長年の課題となっている。指導と”感情的な叫び”の境界線はどこにあるのか。滋賀・多賀少年野球クラブを率いて3度の日本一に輝いた辻正人監督と、身体動作や発育発達を科学的に研究する東農大の勝亦陽一教授が、子どもたちの成長に繋がる「声かけ」のあり方について提言する。現代の指導