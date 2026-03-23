野球講演家・年中夢球氏が語る、家庭と野球を壊さないための厳格なルール作り学童野球で我が子が所属するチームの指導者、いわゆる“パパコーチ”を引き受ける保護者は多い。しかし、熱が入るあまり我が子に厳しく接してしまい、親子の距離感に悩むケースは後を絶たない。保護者と選手のベースボールメンタルコーチとして活動する野球講演家の年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんも、長男のリトルリーグ時代に後悔を抱えた一人