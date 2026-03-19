滋賀・多賀少年野球クラブの辻正人監督が語る…指導陣を支える保護者の働き少年野球では、選手の父がチームのコーチを務めることが多い。練習サポートなど、チームを運営するうえで欠かせない存在だ。今年で指導歴38年目を迎え、全国制覇を3度達成している滋賀・多賀少年野球クラブの辻正人監督に、チーム力を向上させる“パパコーチ”の条件を聞いた。辻監督は過去の指導を改め、怒声罵声を禁止し、工夫を凝らした練習法など