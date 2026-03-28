大阪桐蔭OBが語った西谷浩一監督の指導今春の選抜高校野球にも出場し、高校野球界屈指の名門校として、甲子園で数々の記録を打ち立ててきた大阪桐蔭高。その中心に立つ西谷浩一監督の指導は、技術向上のみならず、人間形成においても選手たちに影響を与えている。野球育成解決サイトFirst-Pitchの取材に答えてくれた同校OBの言葉から、名将の教えをまとめてみたい。・選手に合った技術をどのように見抜き、指導すべきか。・選手