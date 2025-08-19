リーズ田中碧がエバートン戦にフル出場、英複数メディアが「8点」の評価

イングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧が、上々のプレミアデビューを飾った。

現地時間8月18日に行われた、リーグ開幕節のエバートン戦にフル出場した田中は好プレーを見せ、1-0で勝利したチームのなかで英メディアから高い採点を得た。

昨季にイングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のリーズへ移籍して、プレミア昇格に貢献して迎えた2シーズン目の開幕戦でスタメン出場した田中は中盤の一角に入った。試合は0-0で進んで終盤を迎え、MFアントン・シュタハのシュートが相手のハンドを誘発してFWルーカス・ヌメチャが後半39分にPKで決めた1点が決勝ゴールになった。田中はアディショナルタイムに交代で退いた。

英紙「ヨークシャー・イブニング・ポスト」は田中を「8点」として「試合に入るまでに少し時間がかかったが、時間の経過とともに活気が出て、粘り強さと推進力を見せてくれたのは見ていて楽しかった。観客のお気に入りになっていた。シュートの正確性は欠いたが、才能は間違いない」とした。

また、専門ニュースサイト「リーズ・ライブ」も田中を「8点」として「ボールを巧みに左右へ散らし、ボールを持ったときもそうでないときもプレーの読みが優れていた。最終ラインでのタックルには注意が必要だ。後半は前方でのプレーが改善され、攻撃によく絡んでいた」と評価した

昇格組ながら開幕戦を制したリーズとプレッシャーのかかる一戦を乗り越えた田中には、シーズン序盤から活躍への期待が高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）