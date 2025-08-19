就職活動の最終関門ともいえる「面接」。合否を分ける重要な場面だからこそ、評価を落とす一言や態度は避けたいところですよね。

新刊『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別なガクチカも将来の夢もなかった普通の就活生＝「脇役さん」の著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分だけの就活戦略をつくりあげ、食品超大手を含む22社から内定を得た実体験から生まれた一冊です。

「長期インターンにも行っていないし」「自己PRで語れることがない」――。

そんな普通の就活生が、どうすれば自分に合う企業に内定を取れるのでしょうか？ 就活に不安を抱えるすべての学生、そしてその姿をそっと見守る保護者の方に届けたい、内定につながるリアルな戦略が詰まった、まったく新しい就活本です。今回は、面接官からの評価が下がるもったいない一言について著者である藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

よかれと思って話したことが...

就職活動の最終関門ともいえる「面接」。

合否を分ける重要な場面だからこそ、評価を落とす一言や態度は致命的です。

しかも怖いのは、本人が良かれと思って話したことが、実は人事の心証を大きく下げているケース。こうした言動は、企業の公式サイトや説明会ではまず教えてもらえません。

そこで今回は、人事担当者への取材をもとに、「これをやると確実に印象が悪くなる」言動をワースト3形式でお伝えします。

3位：成長できそうだと思いました

面接で嫌われる言動の1つが「成長できそうだと思いました」という発言です。学生として通う高校や大学とは違い、会社が求めるのは利益です。

「成長できそうだなと思った」というのは、就活生側の利益ですよね。

大事なことは、成長した結果として会社で利益を出せることです。

よって、仮に成長できそうだなと思ったことを伝える場合は、「成長できる→具体的に何が成長するのか→それによってどう貢献できるのか」まで深堀りしてください。

何が成長し、どう会社に貢献できるのか。そこまで話せる人と、成長できそうだなと“思った”だけで留まる人とでは大きな評価の差が生まれます。

2位：御社の福利厚生に魅力を感じました

次に面接で嫌われてしまう言動が、「福利厚生に魅力を感じました」という発言です。

特に志望動機で福利厚生に言及する人は多いですが、福利厚生や給料など、“待遇面”を志望動機として挙げるのはおすすめできません。

なぜなら待遇だけで志望企業を選んでいると思われるからです。

それだとより待遇が良い企業からの内定が出れば、内定辞退しそうだと思いますよね。

そもそも福利厚生はその企業の「唯一無二」の特徴ではないことが多いので、「それならもっと条件の良い会社でも良くないですか？」とツッコまれます。

こうしてツッコミを入れられてしまう志望動機は避け、その企業の他社との違い、唯一無二を探して言及することが重要です。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）