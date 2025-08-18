妊婦健診で「うるさい」待合室に放り出された5歳のお姉ちゃん【ママリ】
妊婦健診のため産婦人科に娘を連れてやってきた、とまとママ(@tomatomama2021)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。子育てをしていると時々遭遇する、少し気まずい場面を描いた『病院で出会ったママ』1話をごらんください。
妊婦健診に子どもを連れて行くと、動き回ったり医師の話をさえぎって話したりして、困ることがありますよね。
同じくお母さんの妊婦健診についてきた女の子が話しかけてきました。とまとママさんはこの日、ちょっとモヤモヤする経験をしました。
Aちゃんは「うるさいから」と母親に待合室に出されてしまった様子…。しかし、待合室とはいえ子ども1人で待たせるのは不安もあります。病院外に出てしまう危険性もあるので、なるべく目を離さずにいたいものですね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）