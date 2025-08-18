¡Ö²ÝÂê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¡Á¡×¿·¿ÍÈþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤âËþÂ¤»¤º¡¡¡Ö1Æü1²ó¤Ï3¥Ñ¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤¿¤¤¡×
¡ÖNEC·Ú°æÂô72¡×¤Ç8°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÔÎè²Ú(C)Getty Images
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡ÖNEC·Ú°æÂô72¡×¡ÊÄ¹Ìî¡¦·Ú°æÂô72GËÌC¡Ë¤ÎºÇ½ªÆü¤¬8·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í¤¬ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÄÅÔÎè²Ú¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö¥ß¥ä¥³¥ì¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔÎè²Ú¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç8°Ì¥¿¥¤¡£ºÇ½ªÆü¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÅÔ¤ÏÂç²ñ¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖT8¤Ç¤·¤¿¡ª½éÆü¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¡ºÇ¸å¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥×¥ì¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡·è¤·¤ÆËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ù¤ä¤ó¤À¡Ö½éÆü¡×¤Ï73¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³²¿»î¹ç¤«¡¢1Æü1²ó¤Ï3¥Ñ¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²ÝÂê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¡Á¡¡Íè½µ¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªº£½µ¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ½ªÆü¿¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¥Ê¥¤¥¹¡×¡Ö¤â¤¦´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¼¡¤³¤½¤ÏÍ¥¾¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÎÄ´Ä´¤¨¤Æ¼¡²óÍ¥¾¡ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÏÆ»¤Ê¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÂÔË¾¤Î½éV¤ò´ê¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡£21ºÐ¤Î¼ã¤µ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢²ÝÂê¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ãå¼Â¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]