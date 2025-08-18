新体操日本代表チーム（フェアリージャパンPOLA）の選手に対する村田由香里・強化本部長によるパワハラ問題で、不可解な動きがあった。一部メディアが今月8日、日本体操協会が“第三者機関による評価報告を受理した”と発表した、と報じたのである。

【写真を見る】スポーツ庁の室伏広治長官は「第三者を入れて事実関係を確認してもらいたい」と述べた

そもそもこの問題は、フェアリージャパンのレギュラー選手4人が、寄宿先である国立スポーツ科学センター（JISS）から姿を消すという衝撃的なボイコット行動に端を発する。ボイコットの原因は村田氏の威圧的な指導で、それが内部で問題視されながら、筆者が週刊ポスト（5月19日号）で報じるまで協会は問題を伏せてきた。

これまで第三者調査を行うことに後ろ向きだった協会が、発覚から3か月を経て重い腰を上げたのなら大きな転換点となるはずが――。〈日本体操協会は8日、（略）同協会が村田氏を続投させた判断について、第三者機関の法律事務所から「特段の問題点は見当たらない」との評価報告があったことを明らかにした〉（時事通信8月8日付）と記事に書かれた協会の動きについて、「不可解」と書いた筆者の疑問は、3つある。

第1に、ニュースをきっかけに筆者はさっそく協会のホームページを確認したのだが、なぜか、先の報道のもととなりそうな、何らの発表も出ていない。それどころか、選手の家族や所属の関係者に取材しても、「何も聞いていない」という困惑の声ばかりだった。なぜ一般公開、もしくは関係者への公開をしないのか。

発表当日の8日は、じつは世界選手権に向けた壮行会がJISSで行われていた。壮行会の模様を取材にきた、日頃関係の深いメディアの記者に対して、協会は第三者調査の報道について説明した一方、参観にきた保護者には一言の説明もなく、保護者の1人は「帰宅後にネットの記事で知った」と話した。

批判的な記者を排除しやすい場で“大本営発表”するほうが都合がよいのは確かだろう。それ自体ももちろん問題だが、村田氏の問題に胸を痛めてきた選手の家族や所属クラブに説明しない、というのは道理に反する。

スポーツ庁は「ホームページに公表してはどうですか」と伝える

第2の疑問は、こうしてぎこちなく明らかにされた「評価報告」は、所管省庁であるスポーツ庁の要請を満たしたものなのかという点だ。

そもそも筆者の最初の特報の後の5月20日、スポーツ庁の室伏広治長官は「第三者を入れて事実関係を確認してもらいたい」と述べている。調査に及び腰だった協会が重い腰を上げざるを得なくなったのも、この発言を無視はできないからだ。

改めてスポーツ庁に問い合わせると、競技スポーツ課の担当者は、「報告書は、協会から8月4日に受け取り説明を受けました」と答えた上で、こんな微妙な言い方をした。

「内容については、調査を依頼した協会に問い合わせてください。スポーツ庁はコメントする立場にはありません」

提出を受けたのが8月4日というのがミソだ。筆者が関係者への取材をもとに「スポーツ庁が求めた第三者調査を“秘密裏に実施”との関係者証言も」と題する記事を出した、その翌日だからである。

スポーツ庁によれば、報告書に記された協会への提出の日付は7月14日だというから、協会は、法律事務所から受け取ったあと、役所に報告するまで半月も寝かせていたのだ。せっかくアリバイをつくったのに、先に書かれてはたまらないと慌てたのだろうか。

だが、それでもきちんと調べたのなら協会は堂々と会見して発表すればよいはずなのに、そうはしない真意は何か。それが第3の疑念だ。

先のスポーツ庁の担当者は、こうも述べた。

「報告に来られた際、『協会として問題がないとお考えならば、きちんと説明をして、ホームページに公表してはどうですか』という助言はしました。ただ、協会側は『8日の壮行会に来た記者に説明します』と言っていました。考えを変えてもらう権限はありません」

調査対象に「ハラスメントの有無」が含まれていない疑い

そもそも第三者調査が求められる最大の理由は、村田本部長の指導が「パワハラ」にあたるのかどうか、身内でなく、かつ、専門性のある機関によって客観的に調べる必要があるからだ。

ところが、別の記事（スポニチANNEX8月8日付）の記事によれば、今回の法律事務所が行った調査項目は、具体的な調査・処分を行わなかった「協会の対応」と、村田氏を続投させた「新強化体制」のみ。最大の焦点であるハラスメントの有無についてはそもそもきちんと調査していない可能性があるのだ。

さらに本件では、村田氏の指導陣の一員だった男性トレーナーA氏によるセクハラの訴えもあった（A氏は「事実無根」と否定）。将来の選手たちの安全はもちろん、トレーナーの安定的な業務遂行のためにも公正な事実認定と処分がなされなければ、再発防止はおぼつかないが、この点も調査の対象となっていないならば画竜点睛を欠いている。

筆者はあらためて報告書の閲覧を求めた上で、こうした疑問点をぶつける質問を協会に送ったが、期限までに回答はなかった。

ただ、スポーツ庁がこうした日本体操協会の対応を認めたわけでもない。前出の担当者は「一般論」として東京五輪の年の6月に策定したスポーツ団体ガバナンスコードに言及した。

「ガバナンスコードでは、不祥事の際には、事実認定をしっかりした上で対象者の必要な処分、外部への公表や説明を行うよう示してきました。競技団体にはこうしたことを踏まえて対応いただきたいと思っています」

東京五輪が掲げたアスリートファーストの精神は、公表と説明のプロセスを丁寧に踏むことで初めて体現されるものではないのか。

■取材・文／広野真嗣（ノンフィクション作家）