「3回整形手術した」体操の五輪女王がSNSで告白 豊胸手術認める
2025年11月6日 10時35分

ざっくり言うと
パリ五輪体操女子個人総合金メダルなど3冠に輝いたシモーネ・バイルズ
整形手術を3度受けたことをソーシャルメディアで告白したという
米「FOX SPORTS」などが報じたもので、豊胸手術したことも認めたそう