4回3安打4失点で降板…初回に2本塁打を浴びた

【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間18日・ロサンゼルス）

パドレスのダルビッシュ有投手は17日（日本時間18日）、敵地でのドジャース戦に先発したが、初回に2本塁打を浴びるなど4回3安打4失点で降板し3勝目を逃した。大谷翔平投手との対戦は2打数1安打だった。

初回に大谷の右前打とベッツへの四球後、1死一、二塁からフリーマンに3ランを浴びた。ダルビッシュは「すごいもったいなかったというか、馬鹿なことをしたなっていうところで、それ以外はまあ悪くなかったと思います」と、先制弾を悔やんだ。

反省したのは配球面。「いいバッターなので、いろんな球をミックスしないといけないところを最初の2球を空振りしたので、自分のまっすぐで『いけるんじゃない？』と思って、自分のまっすぐくらいで、3球連続まっすぐでフリーマンを打ち取れない。そこからちょっと調子に乗った」。フォーシームで2球連続で空振りを奪い、3球目も続けたところで95.5マイル（約153.6キロ）を本塁打とされ、猛省した。

大谷との注目の今季初対戦は初回の第1打席はカウント2-2から低めへの95.6マイルのフォーシームをうまく拾われての右前打。2回の第2打席はパドレスの本拠地、ペトコパークであれば本塁打にたっていたという飛距離346フィート（約105.4メートル）の左飛だった。

「一番嫌なのがホームラン。長打が出るところが嫌なので、だから一番リスクの低いところに行ってシングルだったからそれは良かったですね」と大谷に打たれた右前打を振り返った。

チームは首位攻防カードで3連敗を喫し、首位のドジャースに2ゲーム差の2位となった。「向こうがすごくいい野球をしていましたし、一人一人がしっかり集中してやっていた。こう（3連敗）なってしまったことは残念ですけれども、また来週あるので、そこでまた頑張りたいと思います」と切り替えていた。（Full-Count編集部）