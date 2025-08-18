¡Ö¤«¤±¤ë·Ï¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ËÂç³×Ì¿¡ª¡©¡¡¥ê¥¢¥ë¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ý¥Æ¥«¥ìー¤Ä¤±ÌÍ¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È¤«¤é¤Î¡Ä¡©¡¡´ØÀ¾¤ÎF4¤¬ï®¤òºï¤ë¡ª¡ª
18Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡Ø²á¤®¤ëTV¡Ù¤Ï¡¢¿¿¤Ù¤§¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¢ー¥È¡Ë¡¢¥«¥Ð¡¢¤â¤Ã¤Á¡¢¤³¤¸¤Þ¥é¥Æ¤Î£´¿Í¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥°¥ë¥á£Æ£´¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÀäÉÊ¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¿©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âçºå¾ë¸ø±à¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖÂçºå¥°¥ë¥á£Å£Ø£Ð£Ï£²£°£²£µ¡×¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤Î½ÐÅ¹¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡ªÁáÂ®£Æ£´¤Ï¾ï»þ£³£°Å¹ÊÞ¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë²ñ¾ì¤ò»ë»¡¤·¡¢¥á¥Ë¥åー¤ò¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£¤Ê¤ë¤ß¤âº£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ç¡×¤È£Æ£´¤Ë¤Ï¤Ã¤Ñ¤ò¤«¤±¤ë¡ª
¤Þ¤º¤ÏÇúÇä¤ì¤Î¶Ë°Õ¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¡¢£Æ£´¤ÏÂçºå¡¦ÂçÀµ¶è¤Î¿Íµ¤¥Ý¥Æ¥ÈÀìÌçÅ¹¤òË¬¤Í¤ë¡£¼Â¤ÏºÇ¶á¡¢´ØÀ¾¤Ë¤âÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥Æ¥È¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¥á¥Ë¥åー¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¥Ý¥Æ¥È¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¹¤¹þ¤ß¤¹¤ë¤È¡¢¥½ー¥¹¤ä¥Áー¥º¤ò¡Ö¤«¤±¤ë·Ï¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬´î¤Ö»Å³Ý¤±¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤È¤Î¾ðÊó¤¬¡£¤³¤¦¤·¤Æ£Æ£´¤Ï¥×¥í¤Î²£»³¼Â¥·¥§¥Õ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ËÃå¼ê¡ª¤Ê¤ªº£²ó¤Ï£´¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ý¥Æ¥È¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢½ÐÅ¹¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ï£±ÉÊ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥«¥Ð¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¤ò¥Ô¥¶¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¡×¤òÄó°Æ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥§¥Õ¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÄ«¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤¦¡£Â³¤¯¤³¤¸¤Þ¥é¥Æ¤Ï¡¢ÈéÉÕ¤¥Ý¥Æ¥È¤ò¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿¿¤Ù¤§¤â¡¢¡Ö±Ê±ó¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¦¡ª¡×¤È¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¤â¤Ã¤Á¤Ï¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤Î¥Ý¥Æ¥È¤òÌÍ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡Ö¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¥Ý¥Æ¥È¡×¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¤â¡¢²£»³¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð½Á¤È¥Ý¥Æ¥È¤òÊ¬¤±¤¿Êý¤¬¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Î¥«¥ê¥«¥ê¤È¤·¤Ê¤·¤Ê¤¬Î¾Êý³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ý¥Æ¥«¥ìー¤Ä¤±ÌÍ¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¤â¤Ã¤Á¤â¡ÖÍÈ¤²Êª³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼«²è¼«»¿¤Î½ÐÍè¤Ë¡ª¤½¤·¤Æ¿¿¤Ù¤§¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ë´Ú¹ñ¤Î¤ê¤òº®¤¼¤ë¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Ý¥Æ¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¡£¤À¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥§¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤¦¤·¤Æ£Æ£´¤Ë¤è¤ë£´¤Ä¤ÎÀäÉÊ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬´°À®¤¹¤ë¤¬¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï£±ÉÊ¤Î¤ß¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ê¤ë¤ß¤È²¬Â¼¤¬»î¿©¤·¤Æ·èÄê¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷ÍâÆü¤Î8·î19Æü(²Ð)¤«¤é8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡Ö¥°¥ë¥á£Å£Ø£Ð£Ï£²£°£²£µ¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡¢²á¤®¤ë£Ô£Ö¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼Î´»ËMC¤Î¡Ø¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£18Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¤è¤ë11»þ10Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ê¢¨»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£