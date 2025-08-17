この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「出生体重が1kg違っても38週なら問題ない！」リアルな赤ちゃん比較が話題

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「38週で産まれた2人の赤ちゃん こんなに違う出生体重！」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルに新たな発信を行った。動画内では、同じ38週で帝王切開により誕生した2人の赤ちゃんについて紹介。1人は出生体重3600g、もう1人は2600gと、ちょうど1kgの差があることを明かしたHISAKOさん。「同じ週数で産まれても、こんだけ違うねんね」とし、体の大きさや肉付き、足の太さまで詳細に比較しながら説明した。



HISAKOさんは、「頭の大きさ、肉付き、全然違う！」と実際の赤ちゃんをカメラの前で見せながら、生まれた週数が重要であるとの見解を強調。「在胎周期がやっぱり大事で、37週の生育産を超えているかどうか。同じように大きくても、例えば35週で3600で生まれてきても、やっぱり内臓出来上がってないのよね」と経験を踏まえて語った。そのうえで、「体重ってあんまり関係ないよね。38週であれば、何にも問題はない」と断言。2人とも内臓機能はしっかりと機能しているため、出生体重1kgの違いは問題にならないとママたちに向けて伝えた。



「妊娠・申請・再生期間を超えていれば、生まれてきた体重は、たとえ2500を下回っていても3800であっても、それは大した問題にはならんということですよね」と、HISAKOさんならではの力強いメッセージも。動画の最後では、「というわけで、今日は2人の赤ちゃんに登場していただきまして体重の違いを体感してもらいました」と締めくくり、チャンネル登録を呼びかけていた。子育てに悩むママたちに、大きな安心感を与える内容となった。