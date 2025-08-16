日本航空（JAL）が、東京ディズニーランドの完全貸切パーティーなどが当たる「JAL ハッピードリームキャンペーン 2025」を実施しています。このキャンペーンは、JALグループの国内線に2回搭乗することで応募可能で、JALマイレージバンク（JMB）会員でなくても参加できます。搭乗期間は2025年7月8日（火）から9月23日（火・祝）までが対象で、応募は9月30日（火）まで。お盆に帰省した方や、秋にかけての旅行や帰省の予定がある方は、この機会にJAL国内線を利用して、夢のような賞品を手に入れるチャンスです。

ホテル宿泊付きプランなど豪華賞品が当たる

抽選で当たる賞品は、3種類が用意されています。

ハッピードリームA賞は「東京ディズニーランド貸切パーティー招待券」と「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー®ホテル宿泊」のセットが10組（1組最大4名）に当たります。ハッピードリームB賞は、「東京ディズニーランド貸切パーティー招待券」が3,000組6,000名にプレゼントされます。さらに、JAL賞として「JALグループ国内線往復航空券」が50名に当たります。

貸切パーティーは11月14日に開催

賞品のメインとなる「JAL主催 プライベート・イブニング・パーティー 2025」は、2025年11月14日(金)に開催されます。通常営業終了後の東京ディズニーランドをJALが貸し切りにして行う特別なイベントでで、入場は19時30分を予定しています。貸切パーティーの参加者には、JALオリジナルのネックストラップ付きパスケースもプレゼントされます。

JAL国内線に2回搭乗して応募

キャンペーンへの応募条件は、対象期間中にJALグループ国内線の全路線全便に、フライトマイル積算対象の運賃で2回搭乗することです。パッケージツアーなどに適用される運賃も対象に含まれます。応募はキャンペーン専用ページからのみで、JMB会員と非会員で応募期間が異なるため注意が必要です。当選の発表は、2025年10月上旬に行われる抽選後、賞品の発送をもって代えられます。

JAL ハッピードリームキャンペーン 2025 概要

このキャンペーンは、日本在住の方が対象です。対象となる搭乗期間は2025年7月8日(火)〜9月23日(火・祝)です。応募期間はJALマイレージバンク会員が2025年6月13日(金)10時〜9月30日(火)23時59分、会員でない方は2025年7月14日(月)10時〜9月30日(火)23時59分までとなっています。JALグループ国内線のフライトマイルが積算される全運賃が対象ですが、一部のプロモーション運賃や特典航空券は対象外となります。

JAL国内線の利用で、特別な東京ディズニーランドの夜を楽しめるチャンスです。夏から秋にかけての旅行や帰省の予定がある方は、このキャンペーンに応募してみてはいかがでしょうか。

（画像：JALのWebサイトより）

© Disney

