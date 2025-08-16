夫のせいばかりにしていた妻。離婚を突きつけられ、ようやく現実の厳しさに気づいた｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円のすみれは、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。メイカが親族の前で夫の低収入を暴露したことで、夫婦喧嘩に発展し離婚の危機に。母親に相談したメイカは、厳しい言葉を投げかけられて…。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第27話をごらんください。

夫の収入をめぐり、ついに「離婚」を切り出されてしまったメイカ。怒りがおさまらないまま荷造りをし、自分の母の元へと逃げ込みます。グチばかりのメイカに対して、母は厳しい現実を突きつけます。





メイカは、自分の甘さに気づくことはできるのでしょうか？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

母からの言葉を、まだ自分の中で消化しきれてない表情のメイカ。ですが母は、やれやれという雰囲気で娘を見送ります。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

「文句ばかりの自分」とわかっていても、やはり心のどこかで「仕方ない」と正当化しようとするメイカ。ですが、もしも本当に夫と離婚したら？再婚は難しいかもしれない、と考えます。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

どこまでも人のせいにする自分に嫌気が差してきたようです。そして、夫には感謝の気持ちを伝えず、文句ばかり言っていたことを反省します。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

自分の非に気づいたメイカ。ですがそれでも、素直にはなれないようです。大ゲンカをして飛び出した手前、しれっと戻るのは難しそうですが…。

©mocchi_kakei

母の厳しい言葉に苛立ちながらも、メイカは涙ながらに自分を見つめ直しました。



素直に謝れない自分、人のせいにしてばかりの自分に嫌気がさし、今のつらい状況を生んだのは自分自身だと気づいたのでした。

不満と感謝、あなたはどっち？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

