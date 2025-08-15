ACLEリーグステージの組み合わせが決定!! 日本から神戸、広島、町田が出場
アジアサッカー連盟(AFC)は15日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の組み合わせ抽選会を行い、日本から出場するヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアの対戦カードが決まった。
ACLEは昨季から大会方式が大きく変わり、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)と同じスイス方式のリーグステージを実施。リーグステージは東西に分かれて開催され、出場12チーム中8チームとそれぞれ1回ずつ対戦し、成績上位8チームがラウンド16に進出する。
日本勢は3チームともに対戦相手は同じ。蔚山HD、FCソウル、江原FC(以上、韓国)、上海海港、上海申花、成都蓉城(以上、中国)、メルボルン・シティ(オーストラリア)、ジョホール・ダルル・タジム(マレーシア)とそれぞれ対戦する。日本勢同士の対戦は行われず、ブリーラム・ユナイテッド(タイ)とも対戦しないことが決まった。
組み合わせ抽選会ではホーム&アウェーの対戦カードも決定。以下のような振り分けとなった。
▼神戸
ホーム:蔚山HD、メルボルン・C、FCソウル、成都蓉城
アウェー:上海海港、ジョホール、上海申花、江原FC
▼広島
ホーム:上海海港、ジョホール、上海申花、江原FC
アウェー:蔚山HD、メルボルン・C、FCソウル、成都蓉城
▼町田
ホーム:蔚山HD、メルボルン・C、FCソウル、成都蓉城
アウェー:上海海港、ジョホール、上海申花、江原FC
ACLEは9月17、18日に東地区のリーグステージが開幕。来年2月にかけて8試合を行う。ラウンド16は来年3月、東地区の相手とホーム&アウェーで対戦。準々決勝からは東西がミックスされ、来年4月にサウジアラビアでセントラル開催される。
