»Ò¶¡¤Ë´Ñ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤Ž¢»Ä¹ó¤Ê±Ç²èŽ£¤À¤«¤éÌ¾ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
¢£¤Ê¤¼¡Ö¥¸¥Ö¥êºîÉÊ½é¤Î¹ñÆâÇÛ¿®¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«
¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ò1¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿7·î15Æü¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ÎNetflix¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¡£¼Â¸½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤Îºî¼Ô¡¦Ìîºä¾¼Ç¡¤È¡¢¸¶ºîËÜ¤ÎÈÇ¸µ¡¦¿·Ä¬¼Ò¤¬Ãøºî¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÛ¿®¤äÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±¿·Ä¬¼Ò¤ÎµöÂú¤¬¤¢¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£
¤³¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Öotocoto¡×¤¬ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ë¸ø³«¤·¤¿µ»ö¡Ê¡Ò¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡ÙNetflix¤Ç¥¸¥Ö¥êºîÉÊ½é¤Î¹ñÆâÇÛ¿®¤Ø¡¡¡ÖÈ¿Àï±Ç²è¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹âÈª·®¤¬Â÷¤·¤¿ÉáÊ×¤ÎÌä¤¤¡Ó¡Ë¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤³¤ÎÃøºî¸¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á°²ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤«¤é7Ç¯¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Á°²ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤«¤é7Ç¯¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¥ï¥±
¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤¬º£Ç¯5·î26Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¡Ê¡Ò¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈÊü¤Ø¡¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê»ö¾ð¤Ï¡Ó¡Ë¤Ç¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾¾Ã«ÁÏ°ìÏº»á¤Ï¡¢¥¸¥Ö¥ê¤¬2023Ç¯10·î¤ËÆü¥Æ¥ì¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ò¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ËÊü±Ç¸¢ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¥¸¥Ö¥ê¤¬Ãøºî¸¢¡¦Êü±Ç¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¢Íø¸µ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê»ëÄ°Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¹âÈª·®´ÆÆÄ¤Î»àµî¸å¤Î2018Ç¯4·î13Æü°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï1¡Á4Ç¯¤ª¤¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¢£±Ç²è¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿
¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ï¡¢1988Ç¯4·î16Æü¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤È¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¶ì¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Î·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸¶Å°»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤·¤«¸«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉîÊÎ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¡Ö²òÀâ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤´¤¯¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºîÉÊ¤Î¼Á¤¬¹â¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤âÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¸¶»á¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£35Æü´Ö¤·¤«¾å±Ç¤µ¤ì¤º¡¢2ËÜ¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛµë¼ýÆþ¤Ï5²¯8800Ëü±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï80Ëü1680¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦Ê¸½ÕÊ¸¸ËÊÔ¡Ø¥¸¥Ö¥ê¤Î¶µ²Ê½ñ4¡¡²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡ÙÊ¸½Õ¥¸¥Ö¥êÊ¸¸Ë¡¢2013Ç¯¡¢36¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥â¥¹¥¯¥ï¤ä¥·¥«¥´¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¾Þ¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯¡¢¸¶»á¤ÎÉ½¸½¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡Ö»É·ãÅª¡¢³î¤Ä¡¢²è´üÅª¤Ê¡×ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤¬²Æ¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ø³«ÍâÇ¯1989Ç¯¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊüÁ÷Æü¤Ï¡¢Æ±ºîÉÊ¤Î±¿Ì¿¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¡¢¤¢¤ëÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÏ¢Â³ÍÄ½÷Í¶²ý»¦¿Í»ö·ï¡×¤ÎÊóÆ»¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë
¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿1989Ç¯8·î11Æü¶âÍËÆü¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Ë¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Ç¯¤«¤éºë¶Ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³ÍÄ½÷Í¶²ý»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¡¦µÜºê¶Ð¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Î¼«¶¡¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Á°Æü¡¦10Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£ÅÄÍ¦»Ò¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢°äÂ²¤ËÇò¹ü¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î°Û¾ïÀ¤¬¼Ò²ñ¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂþÃæ¤Ç¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
È¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£»ëÄ°Î¨¤¬20.9¡ó¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Íâ½µ19ÆüÅÚÍËÆü¤Î¡ÖÆÉÇä¿·Ê¹¡×¤Ï¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê½ñ¤¬52ÄÌÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î²ÆºÇ¹â¤Î¿ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍÄ½÷Í¶²ý»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡¦µÜºê¶Ð¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥á¥Þ¥Ë¥¢¤ÎµÜºê¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢¤¦¤Á3ÄÌ¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¾®³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò¡¢36Ç¯¸å¤Îº£¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ÀÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£µÜºê¶Ð¤Î¶§¹Ô¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ìë9»þ¤«¤é¤Î¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥óÄì¤ËÃ¡¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Î¶²ÉÝ¤òÂÎ¤¬¡¢¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ÏÀµ»ë¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡ÖÍÄ¿´¤Ë¤Ï½èÍý¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡×
³©Àî¾Þºî²È¤ÎÌÊÌð¤ê¤µ»á¤Ï¡¢¾®Àâ¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡©¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÊÌð»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀèÆü¡Ê2025Ç¯8·î2Æü¡ËNHK¡¦E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖETVÆÃ½¸¡¡²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¤È¹âÈª·®¤È7ºý¤Î¥Î¡¼¥È¡×¤Ç¡Öµ²±¤Î±üÄì¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë±Ç²è¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÊÌð»áËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ºîÉÊ¤¬¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¿Æ¤Ê¤é¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¸¥Ö¥ê¤È¤â´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¢¥Ë¥á±Ç²è´ÆÆÄ¡¦²¡°æ¼é»á¤Ï¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÊÌð»á¤â²¡°æ»á¤â¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÉé²Ù¤¬Âç¤¤¤¡£ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÁÆ¬¤«¤é»àÂÎ¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢Á´¿È¤Ë²Ð½ý¤òÉé¤¤¡¢ÊñÂÓ¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢é×Ãî¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëö¡¢Â¾¤Î»àÂÎ¤È¤È¤â¤Ë»üÈá¤Ê¤¯¾Æ¤¤Ï¤é¤ï¤ì¤ë¡£
ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÂç¿Í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÎä¤¿¤¤¡£¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤â¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎäÃ¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌµÀÕÇ¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Íê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤ÎÌ¤Ë´¿Í¤Ï¡¢ÌÊÌð¤ê¤µ»á¤ÎÉ½¸½¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡ÖÄ¶Àä¤¤¤¸¤ï¤ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤¬ÈªÅ¥ËÀ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤Îµó¶ç¤Ë·Ù»¡¤ËÆÍ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¶õ½±¤Ç²È¤ò¾Æ¤«¤ì¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø2¿ÍÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡£¹âÈª·®´ÆÆÄ¤¬¡¢¸ø³«»þ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÊ¸¾Ï¡Ê¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤È¸½Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è²½¤ÎÁÀ¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÈª´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¡Ö½¤Íå¡×¤ÏÂç¿Í¤ÎÎä¤¿¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈãÈ½¤âÈóÆñ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Î¹Ö±é¡Ê¡Ö±Ç²è¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡×¡Ë¤Ç¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¿ÆÀÌ¤ÎÌ¤Ë´¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ò¤Ò¤É¤¤¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤µ¤¨²ø¤·¤¤¡Ó¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦Ê¸½ÕÊ¸¸ËÊÔ¡Ø¥¸¥Ö¥ê¤Î¶µ²Ê½ñ4¡¡²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡ÙÊ¸½Õ¥¸¥Ö¥êÊ¸¸Ë¡¢2013Ç¯¡¢141¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ë¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤¬¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡×¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤Ê¤é¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¼Â¤Ï¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ì¤Ï¡¢²¡°æ»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡¢»ÄÇ¦¤µ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡¢¤½¤ì¤â¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤À¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤¿¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡¢¿Æ¤¬´Ñ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÄµÔ¤µ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç¿Í¡¢¤¤¤ä¡¢¿Í´Ö¤¬¡Ö½¤Íå¡×¤È²½¤¹¡£¤½¤³¤¬¼Â¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤Ï¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤·¡¢¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Î»ëÄ°Î¨¤ÎÄã²¼·¹¸þ¤òÎ¢ÂÇ¤Á¤¹¤ë¡£
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤â¤Þ¤¿¡¢·»¤¬Ëå¤ò¼é¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤«¤é¡Ê¤À¤±¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¹¶·â¤µ¤¨»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤â¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ï²ÆµÙ¤ß¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿Æ¤Ï¡¢¤¿¤À»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤¬¿Íµ¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤È¤¤â¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤¿¤À¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤â¡¢¿Æ¤¬Ä¾»ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Û¤É¤Ë¡¢¤à¤´¤¿¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤¯¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÊÌð»á¤ä»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÍÄ¿´¤Ë¤Ï½èÍý¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÇØÉé¡×¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤¬¿Æ¤È¤Ê¤ê¡¢²¡°æ»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¤ç¤¦¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡Ë¤Î¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¡¢¸ø³«¤«¤é37Ç¯¤ò·Ð¤¿ÊÑ²½¤¬¸«¤¨¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
----------
ÎëÌÚ ÍÎ¿Î¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤Ò¤í¤Ò¤È¡Ë
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ½Ú¶µ¼ø
1980Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£µþÅÔÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢¥É¥ï¥ó¥´¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡¢ÅìµþÂç³ØÅù¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¡¢Îò»Ë¼Ò²ñ³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¸µ¹æ¡×¤ÈÀï¸åÆüËÜ¡Ù¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÊ¿À®¡×ÏÀ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡Ö»°ÂåÌÜ¡×¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º À¤Âå¤È·Ï¿Þ¤«¤éÆÉ¤à¶áÂåÆüËÜ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶¦Ãø¡ÊÊ¬Ã´¼¹É®¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø±¿Æ°¤È¤·¤Æ¤ÎÂç½°Ê¸²½¡§¶¨Æ¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦Ê¸²½¹©ºî¡Ù¡ÊÂçÄÍ±Ñ»ÖÊÔ¡¢¿åÀ¼¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤È³×Ì¿Ãæ¹ñ¡×¤Î»×ÁÛ»Ë ¶áÂåÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÎ¡×¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÁê¸ß´ÔÎ®¡Ù¡ÊÍÌºÝ³«¡¢°ËÅìµ®Ç·ÊÔÃø¡¢¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ½Ú¶µ¼ø ÎëÌÚ ÍÎ¿Î¡Ë