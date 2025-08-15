李康仁（イ・ガンイン、２３）が欧州サッカーの新シーズン（２０２５−２６）の扉を開く欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）スーパーカップでゴールを決め、所属チームのパリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、フランス）に優勝トロフィーをもたらした。スーパーカップは直前シーズンのチャンピオンズリーグとヨーロッパリーグの優勝チームが対戦する大会。今年はチャンピオンズリーグ優勝のＰＳＧとヨーロッパリーグ優勝のトッテナム・ホットスパー（イングランド）が激突した。

李康仁は１４日（日本時間）、イタリアのウディネで開催されたスーパーカップで、ＰＳＧが０−２とリードを許した後半２３分に交代投入された。李康仁は後半４０分、ヴィティーニャからボールを受け、ペナルティエリア左側から強力な左足シュートでゴールネットを揺らした。１−２とするこの得点で追撃のきっかけをつかんだＰＳＧは後半ロスタイム、ゴンサロ・ラモスの劇的ゴールで２−２の同点に追いついた。

延長戦なく始まったＰＫ戦でＰＳＧの４人目のキッカーとして登場した李康仁は冷静に決め、４−３のＰＫ戦勝利に貢献した。ＰＳＧがスーパーカップを手にしたのは初めてだ。韓国選手が所属チームのスーパーカップ優勝に貢献したのは、２００８年当時にマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）所属だった朴智星（パク・チソン）以来１７年ぶりとなる。李康仁は交代選手として入った後、鋭いパスと果敢なドリブル突破、威力的なシュートなどで存在感を発揮した。中盤の右サイドで出場した李康仁は左サイドまでパスを展開するなどグラウンドを広く使った。

先月のチャンピオンズリーグ決勝戦当時、李康仁は出場機会を得られないまま試合が終了し、表彰式に参加した。しかしこの日は逆転勝利に貢献した殊勲選手らしく表彰式でも堂々と主役になった。トロフィーセレモニーでは選手団の中央に立ってトロフィーを掲げ、欧州クラブサッカー当代最強チームの選手として喜びを満喫した。サッカー統計専門メディアのフットモブは李康仁に評点７．５点を与え、ヴィティーニャ（８．０点）、デンベレ（７．９点）に続いてチーム内で３番目に高かった。

バレンシア（スペイン）でプロ舞台にデビューした李康仁はマヨルカ（スペイン）を経て昨季ＰＳＧに移籍し、欧州ビッグクラブ入りの夢をかなえた。シーズン中盤以降は出場機会が減り、精神的な苦労が少なくなかった。昨季が終わった後、夏の移籍市場期間にはアーセナル、マンＵ、ニューカッスル・ユナイテッド（以上イングランド）、アトレチコ・マドリード（スペイン）、ナポリ（イタリア）など複数のビッグクラブの獲得リストに挙がり、注目を集めた。しかし具体的な交渉は行われず、新シーズンもＰＳＧ所属で捲土重来を狙う状況だ。こうした中、チームのシーズン初公式試合で貴重な得点をし、強烈なインパクトを残した。

この試合は当初、孫興慜（ソン・フンミン、ロサンゼルスＦＣ）と李康仁の対戦の可能性で注目されていた。しかし最近、孫興慜が米プロサッカー（ＭＬＳ）に移ったことで２人の対戦は実現しなかった。トッテナム所属の梁民赫（ヤン・ミンヒョク）もチャンピオンシップ（２部リーグ）のポーツマスにレンタルされ、結局、韓国選手の中では李康仁だけがこの試合に出場した。