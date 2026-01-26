サッカーダイジェストWebでは、「北中米ワールドカップに臨む森保ジャパン理想の26人」と題し、識者が提言する日本代表のW杯メンバーを数日に渡って掲載している。その推奨布陣のひとつに反応したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「ソン・フンミンがいても韓国は勝てるのか？ 日本は強すぎる。アジア最強の戦力だと認定。『W杯メンバーに弱点なし』」と見出しを打った記事を掲載。「日本の精鋭メンバーの強さは明らかだ