現在のサッカー界でNo.1の名将は誰になるだろうか。米『ESPN』が2025-26シーズン開幕に合わせてランキング形式で紹介しているが、1位に選ばれたのは誰か。今回同メディアは代表監督、現在監督職から離れている人物はランキングの対象外としている。あくまで現時点でどこかのクラブを指揮している人物が対象だ。10位：エルネスト・バルベルデ（アスレティック・ビルバオ）9位：ジャン・ピエロ・ガスペリーニ（ローマ）8位：シモーネ