北中米ワールドカップを前に、厳しい現実を突きつけられた。現地３月28日に開催された国際親善試合で、韓国代表はコートジボワール代表とイングランドのスタジアムMKで対戦。節目の韓国代表通算1000試合目だったが、０−４で惨敗した。キャプテンのソン・フンミンらはベンチスタートとなるなか、35分に先制点を浴びると、45＋１分、62分、90＋３分にも失点した。一方で、自分たちはチャンスを作るも、ポスト直撃もあり仕留め