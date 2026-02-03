アトレティコ・マドリードは2日、アタランタからナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンが完全移籍加入することを発表した。フェネルバフチェとの争奪戦を制し、アトレティコ・マドリードがルックマンを獲得。契約期間は2030年6月30日までの4年半となっており、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金は3500万ユーロ（約64億円）の固定費に500万ユーロ（約9億円）のボーナ