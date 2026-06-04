韓国代表はエルサルバドル相手に1-0で勝利韓国代表は現地時間6月3日に行われた2026年北中米ワールドカップ（W杯）前の最後の評価試合でエルサルバドル代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。勝利したものの、韓国メディア「朝鮮日報」は「FIFA ランク100位の相手に1得点にとどまった」と報じている。W杯前最後のテストマッチに臨んだホン・ミョンボ監督率いるチームは、メキシコのグアダラハラに設けるベースキャンプへ出発する前