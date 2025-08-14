この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」の動画は、納車から2年半乗り続けたトヨタの新型SUV「クラウンクロスオーバーRS」の最終評価だ。投稿者本人が購入して長期で乗った実体験を基に、走行性能、内外装、使い勝手、総合評価を多角的に語っている。



まず「走り・安全装備・運転支援」は93点。ワンソクTube氏は「加速感はかなり痛快！」「クラウンシリーズの中で一番速いんじゃないか」「走りだけ言えばクラウンシリーズの中でダントツに良い」と述べた。2.4LターボハイブリッドとDirect Shift-6ATの組み合わせについて、シームレスで力強い加速をもたらすと評価している。さらに、後輪操舵（DRS）による最小回転半径5.4mの小回り性能や、電子可変サスペンションによる乗り味の変化も高評価で、「走りの素性の良さに加えて色々とバランスも良いので文句なしの好得点!!」と語った。ドライバーの好みに合わせた味付けが可能な点を魅力に挙げている。



「外装・エクステリア」は83点。「飛び抜けて良い見た目ではないがバランス良く仕上がっていると思う」とし、全長4,930mmは長く駐車スペースを選ぶ可能性があると指摘。全幅1,840mmについては、自身のマンションの機械式駐車場に入らなかったと個別の不便を述べている。



「内装・インテリア」も83点。登場当初はチープさが話題になったが、「実車を見たことある人ない人では内装の評価は全然違うと思う」と質感の良さを強調。電動テレスコチルト、シートヒーター／ベンチレーション、トリプルゾーンエアコンなど快適装備は充実している。ただし、オーバーヘッドコンソールのボタン類がカローラと共通である点など、ブランドイメージとのギャップにも触れた。現行モデルでは内装の質感がさらに向上しているため、これから購入するユーザーは満足度が高いだろうとも述べている。



「収納・ユーティリティ」は70点。トランク容量450Lは十分だが、後席が可倒しないため長尺物の積載は不便と感じる場面がある。初期モデルのUSBポートがType-Aであることや、置くだけ充電の使い勝手も課題として挙げたが、これらは現行モデルで改善されている可能性を示した。



総合おすすめ度は85点。同氏は「リセールは絶対にヤバい…そこは諦めてます」としつつ、「リセールが悪いのであれば逆に中古で買うのはアリ!!」と述べ、「実際に乗らないと分からない良さは多いが十分にオススメできる車！」と結んだ。突出した走りの良さ、装備の充実、取り回しの良さを備え、“走りのクラウン”を求める層にとって価格以上の価値を感じられる一台だとしている。

