　東京ヴェルディは14日、ジェフユナイテッド千葉のDF松田陸(26)が完全移籍で加入することを発表した。

　松田は前橋育英高3年時に全国高校サッカー選手権優勝を経験し、2018年にガンバ大阪でプロキャリアをスタート。その後、ツエーゲン金沢でのプレーを経て、2023年に千葉へ加入した。今季はここまでJ2リーグ戦4試合、ルヴァンカップ1試合に出場している。

　東京Vのクラブ公式サイトを通じ、「勝利の為にチームに貢献し、さらに飛躍できるように頑張ります」と意気込みを語った。

　また、千葉の公式サイト上では「急なリリースになりファン、サポーターの皆さまに直接ご挨拶が出来ない事が心残りですが、これからも活躍できるよう頑張っていきますので応援していただけると嬉しいです」とコメント。「フクアリでの声援は忘れません。2年半ありがとうございました」と感謝のメッセージを送った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DF松田陸

(まつだ・りく)

■生年月日

1999年5月3日(26歳)

■出身地

群馬県藤岡市

■身長/体重

176cm/70kg

■経歴

美土里SC-前橋FC-前橋育英高-G大阪-金沢-千葉

■出場歴

J1リーグ:2試合

J2リーグ:113試合2得点

J3リーグ:78試合1得点

リーグカップ:4試合

天皇杯:7試合

■コメント

▽東京V

「このたび、ジェフユナイテッド市原・千葉から加入することになりました松田陸です。

東京ヴェルディの勝利の為にチームに貢献し、さらに飛躍できるように頑張ります。

よろしくお願いします。」

▽千葉

「この度、東京ヴェルディへ移籍することになりました。

急なリリースになりファン、サポーターの皆さまに直接ご挨拶が出来ない事が心残りですが、これからも活躍できるよう頑張っていきますので応援していただけると嬉しいです。

フクアリでの声援は忘れません。2年半ありがとうございました」