この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO氏、赤ちゃんの便秘は“危険”と警告！「慢性化させないために今できること」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて、12人産んだ助産師HISAKOさんが「1歳までの赤ちゃんの便秘を甘く見るな！」というタイトルで動画を公開。赤ちゃんの便秘に悩む多くのママたちに向けて、「赤ちゃんって意外と便秘になりますよね」と語りかけ、便秘が単なる一時的な症状では済まない危険性について詳しく説明した。



動画では、HISAKO氏が「赤ちゃん、乳児ちゃんは、もう1歳までの間、どの時期に便秘が来ても不思議はない」と指摘。新生児期から離乳食が始まる時期まで、運動不足や腸内環境の変化、ミルクや母乳の違い、筋肉の未発達など、赤ちゃんが便秘になりやすい要因を具体的に解説した。そのうえで、「たかが便秘だと思ってしまいがちですが、実は便秘ってものすごく怖いんです」と注意を促し、早期対処の重要性を強調した。



またHISAKOさんは、「便秘時には、日数で判断せず苦痛が伴っているかどうかがポイント」「うんちが出なくて泣いたり、肛門が切れたりする場合は、それは便秘です」と明言。腸に便を溜めてしまうと腸の機能自体が落ち、慢性便秘や便漏れなど将来深刻な問題に発展することもあると体験談を交えて語った。「どんなことぐらいで小児科行くなんて、と思わないでください。何度でも相談していいんです」とママたちを励ました。



具体的なケアとして、麦芽糖でできた「マルツエキス」やオリゴ糖の活用、「のの字マッサージ」や腹ばい運動、ヨーグルト・発酵食品の取り入れ、サツマイモやリンゴなど食物繊維の摂取などを提案。「便秘予防には食物繊維の多い食品を普段から取り入れて」「それでも出ない時は、綿棒刺激を恐れずにやっても大丈夫」とアドバイスした。また、「綿棒刺激は癖にはなりません。泣かれるけど強くあってください」と、ママたちの葛藤にも寄り添った。



締めくくりには、「どうしていいかわからないときは小児科にちゃんと相談してほしい」「笑顔で子育て、応援したくて作っちゃいました」とエール。「頑張らんでええ、適当でええ」と親たちの気持ちを軽くする言葉も印象的だった。