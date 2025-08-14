アニメ「とっとこハム太郎」は今年が25周年

連日大盛り上がりを見せる第107回全国高校野球選手権。選手たちの熱いプレーと同時に注目を集めているのが、ナインの後を押す応援団だ。12日の大会第7日に行われた松商学園（長野）-岡山学芸館戦では「まさか応援歌になるとは！」、「初めて聞いた」と“意外な1曲”が話題を呼んだ。

思わず体がうずくアニメソングが鳴り響いた。松商学園のアスプススタンドから流れてきたのは、人気アニメ「とっとこハム太郎」の「ハム太郎とっとこうた」だ。今年アニメ放送25周年を迎えた同作品のオープニングを彩った「ハム太郎とっとこうた」は耳に残る一曲として今なお大人気で、アニソンDJイベントなどでも盛り上がっている。

とはいえ、松商学園ナインは全員が2007年以降の生まれ、アニメ放送の当時はまだ生まれていなかった。最近はSNSなどでバズった楽曲が採用されることが多い中で選ばれた「ハム太郎」にファンも注目。「割と応援歌適正高いと思ってたがバレてしまったか……」「かなりいい」「なぜ、この曲を選んだ……笑」「うっ、はいせーの！と俺もー！が聞こえる」「ハム太郎の歌応援で使ってて君たち生まれてなくない？って思いながら聞いてます」「ハム太郎の曲流れてきて不覚にも笑ってしまった」などとネット上のファンも笑顔になった。

松商学園は0-3で岡山学芸館に惜敗。「ハム太郎とっとこうた」を聞く機会は今大会はもうないかもしれないが、アルプス席の奏でた曲は大会を彩ったことは間違いない。（Full-Count編集部）