YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で、「子供のYouTube禁止!? オーストラリアの政策！」と題する動画が公開された。政治評論家で作家の竹田恒泰氏は、オーストラリアで進む子どものSNS・YouTube禁止の動きに触れ、視聴時の危険性について語った。



竹田氏は、以前から報じられていた子どものSNS禁止の動きが、同国ではさらに踏み込み「子供のYouTube禁止」にまで至っていると指摘した。その背景として、子ども向け動画を装った不適切な内容が紛れ込む「エルサゲート問題」に言及した。



動画内で竹田氏は、普通の楽しいアニメの中に「血みどろの映像」や「性的に虐待してる」ような場面が「パッと入れ込まれる」ことで、子どもが「心理的なダメージを受ける」可能性を強調した。さらに、親が「甘やかして子供にデバイス持たせて、『はい、ずっと見てなさい』みたいにほったらかしたら、子供は子供で面白いからずっと見てる」と述べ、無制限の視聴に懸念を示した。



また、子どもは「どうでもいい映像ばっかり見る」傾向があり、刺激の強い動画に慣れると「読書しなく」なる懸念を示した。動画は「刺激が強いからね」と中毒性に触れたうえで、親が「見せていい動画、見せちゃいけない動画、これをちゃんと識別して管理して見せなければ意味のないことになります」とし、幼稚園児や小学校1年生程度の子どもを持つ家庭に向け、悪質な動画への警戒を呼びかけた。