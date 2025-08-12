NCT¥Ø¥Á¥ã¥óÆüËÜ¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤ËÄ©Àï¡ªÈþ¤·¤¤´éÎ©¤Áµ±¤¯¡È´ñÀ×¤Î1Ëç¡È¤Ë¡Ö¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ï²¿¤Ë»È¤¦¤Î¡©¡×¤ÎÀ¼
NCT¤ÎHAECHAN¡Ê¥Ø¥Á¥ã¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Ç¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
①Æ°²è¡§¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤Ç»£±Æ¤¹¤ëNCT¥Ø¥Á¥ã¥ó ②¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿ ③Æ°²è¡§NCT¥á¥ó¥Ðー¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¥Ø¥Á¥ã¥ó ④～⑥¥Ø¥Á¥ã¥ó¤ÎÅØÎÏ¤ÎËö¡Ê¡©¡Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿NCT½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¢£NCT¥Ø¥Á¥ã¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ë3Âæ¤Îkemio¥³¥é¥Ü¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¡ª
¥Ø¥Á¥ã¥ó¤ÏNCT 127¡¢NCT DREAM¤È¤·¤Æ¡ØSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¹ç´Ö¤ËÆüËÜ¤Ç¾ÚÌÀ¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÇò¤Î¥È¥ìー¥Êー»Ñ¤Î¥Ø¥Á¥ã¥ó¤¬¡¢¥Ö¥ëー¤ÎÇØ·Ê¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¥¥á´é¤Ç¥Ýー¥º¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÁª¤Ó¡¢¼Ì¿¿¤Î½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¤·¤ã¤¬¤ó¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë»Ñ¤Þ¤Ç¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢1ËçÌÜ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤Î½ÐÍè¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³ÎÇ§¤¹¤ëÈþ¤·¤¤²£´é¡¢¤µ¤é¤Ë1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Î¼ê¸µ¤òÂª¤¨¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°õºþ¤µ¤ì¤¿ÍÑ»æ¤Î¡ÖKe-mi-mo¡×¤È¤¤¤¦¥í¥´¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¡ÖKi-Re-i¡Ê¥¥ì¥¤¡Ë¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àーkemio¤Î¼Ì¿¿¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÅÔÆâ¤Ë£³Âæ¤·¤«¤Ê¤¤¥³¥é¥Üµ¡¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ì¿¿»£¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤È¤Ï»×¤¨¤Ì»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ï²¿¤Ë»È¤¦¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Îkemio¥³¥é¥Üµ¡¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´ñÀ×¡×¡ÖÆ±¤¸µ¡³£¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÅìµþ¤Ç¤â¥¤¥ó¥¹¥¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¤Ï¡¢NCT¥á¥ó¥Ðー¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë»Ñ¤â
¤Ê¤ª¡¢NCT¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¸¤Þ¤ì¡¡ー¥Ø¥Á¥ã¥ó¤¬¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¡£¡ØSMTOWN LIVE¡Ù½ª±é¸å¡¢NCT¡ÊNCT 127¡¢NCT DREAM¡¢WayV¡¢NCT WISH¡Ë¤ÎµÇ°»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤Ë¡ÖNCT¤Ï¤³¤Á¤é¤Ø¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¥Ø¥Á¥ã¥ó¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤ÎËö¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï¡¢NCT¤Î´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£