大谷が初回に41号→2回の第2打席で早くも申告敬遠

【MLB】Bジェイズ 5ー4 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。2試合連発の41号を放った直後、2回1死二塁で迎えた第2打席では申告敬遠で勝負を避けられた。早すぎる敬遠にファンは「まだ始まったばかり」「申告敬遠やめにしない!?」と不満気な様子だった。

初回の第1打席で、初対戦となったエリック・ラウアー投手から右翼席へ2試合連発となる41号。今季11度目の先頭打者弾は飛距離400フィート（約121.9メートル）、打球速度106.3マイル（約171.1キロ）、ほぼ右手だけで運んだ“技あり弾”となった。2打席連発が期待されたが、チャンスで迎えた第2打席でブルージェイズは申告敬遠を選択。本拠地のファンからはブーイングが沸き起こった。

異例ともいえる2回での申告敬遠に「リスペクトされすぎ」「早すぎるだろ」「おいおい、もう申告敬遠かよ」「ガッカリするからやめてほしい」「2回で申告敬遠に笑ってしまう」とファンもX（旧ツイッター）で続々反応していた。

申告敬遠後に打席に立ったムーキー・ベッツ内野手は初球のカーブを捉えて左前打。前日のブルージェイズ戦の6回にも大谷敬遠後にベッツが2点適時打を放っており、「今日も怒りの一撃」「やっぱり打つでしょうが」と大谷が歩かされたあとのベッツの打撃を称える声も多かった。

大谷は8回1死二塁で迎えた第5打席でも申告敬遠で勝負を避けられ、2回に続き、本拠地は大ブーイングに包まれた。今季16敬遠はリーグ最多となっている。（Full-Count編集部）