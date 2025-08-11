女子プロゴルフ国内ツアーの北海道meijiカップは10日、北海道北広島市の札幌国際CC 島松C（6642ヤード、パー72）で最終日を行い、4打差の8位から出た26歳の河本結（RICOH）がトータル9アンダーまでスコアを伸ばして逆転優勝を果たした。最終日は真っ赤なウェアでプレー。その裏側には感謝の思いが込められていた。

最終日の河本は、真っ赤なウェアでコースに登場した。胸元の白いハートとのコントラストが目にも鮮やかだ。3バーディー1ボギー、1イーグルの68で回り大逆転。昨年8月のNEC軽井沢72ゴルフ以来となる日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）ツアー通算3勝目を挙げた。

このウェアには河本の心遣いが隠されていた。JLPGAの公式YouTubeが公開した優勝後のインタビューで「最終日はこれって初日から決めてました」「最終日は、大会の主催者さんのコーポレートカラーを着るようにしています」と着用した理由を明かしている。

大会に特別協賛する明治グループの「赤」を着こなし優勝した河本には、副賞として同社製品10年分が贈られる。大量のお菓子をもらえることになり「寄付しようと思っています。事務所と相談して恵まれない子たちに寄付したいと思います」ともしている。



