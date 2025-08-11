¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥é¥Ó¥ª photo/Getty Images

¸½ºß¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥¢¥É¥ê¥¨¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¤Ï¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø¹Ô¤¯Æ°¤­¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø¸þ¤«¤¨¤Ð¹â³Û¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤­¤ë¤¬¡¢²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥ì¥Ù¥ë¤ÏÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥é¥Ó¥ª¤Ï¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÀï¤¦¤Ù¤­¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¡£

¡Ö19ºÐ¤È¤«¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÇ¯Îð¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÆ»¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£Ã¯¤«¤òÈãÈ½¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²¤½£¤ÇºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¡ÊCL¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥ô¥§¥í¥É¥í¡¼¥à¤Ê¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¶½Ê³¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡×¡Ê¡ØLa Provence¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£

¹â³Û¥µ¥é¥ê¡¼¤òµá¤á¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤â°­¤¤ÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¼«Í³¤À¡£¤·¤«¤·ºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢º£¸å¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£