［J２第25節］大宮 ０−１ 千葉／８月９日／NACK５スタジアム大宮

　RB大宮アルディージャは８月９日、J２第25節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。０−０で迎えた47分に先制を許し、その後の懸命な反撃も実らず、０−１で敗れた。

　失点シーンでは、ビルドアップのボールを引っ掛けられ、その流れから最後はカルリーニョス・ジュニオにヘディングシュートを決められた。

　自分たちのミスを突かれた格好だが、ボランチの小島幹敏は「ミスは誰にだってあるからしょうがない。責めることではない」と振り返る。一方で「全体的に統一して、大きく裏を狙うなどをやっても良かったと思う。守備面以上に、得点を取れなかったのが良くない。そこはみんなで追求していきたい」と改善点を口にする。
 
　ボールを大事にするのもいいが、相手の背後を狙う動きを増やし、もっとシンプルにゴールを目ざしても良かったのではないか。小島は、もっと攻撃に緩急を付けたかったと悔やんだ。

　続けて、以下の点も指摘した。

「やっぱりゴール前でパスをずらさない。クオリティを出さなきゃ崩せないので、そこを突き詰めなきゃダメですね。自分もそうですけど、今日はちょっと嚙み合わないシーンが多かったので、みんなで合わせていきたい」

　最少失点の敗戦のなかで、いくつかの課題が見つかったようだ。　

取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）

