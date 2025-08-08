８月８日は「世界猫の日」韓国ヒット映画が出演俳優猫のスペシャルポスターを公開
韓国ドラマ「賢い医師生活」などで知られる、俳優・チョ・ジョンソクの主演映画「ゾンビの娘」（原題）が７月３０日に現地で公開され、早くも観客動員数が２００万人を突破するヒットを記録。そんな同作の配給会社であるＮＥＷが「世界猫の日」の８日、劇中で観客の心をわしづかみにした猫・エヨンのスペシャルポスターを公開した。
エヨンは、ジョンファン（チョ・ジョンソク）とゾンビの娘・スア（チェ・ユリ）の飼っている猫で、ゾンビよりも言葉が通じるキャラとして、漫画原作でも愛読者から大きな人気を集めている。
制作会社によると「ゾンビの娘」の映画化にあたり、エヨン役のオーディションを全国規模で実施。その中から、クムドンイ（本名）をエヨン役に起用したと伝えた。その甲斐あってか、観客からは「エヨンの演技がうますぎる」「猫好きは見ないと損する！」「漫画とのシンクロ率が１００％」と好評であると明かした。
同社は公式ＳＮＳで、エヨンのポスターを使ったさまざまなデジタルグッズも公開。携帯電話の壁紙やロック画面、タブレットＰＣの壁紙、デジタル時計の壁紙などを提供し、観客のコレクション欲を満たしている。