韓国語の映画やドラマ、韓国アイドルがはっちゃけている様子を見ても、「なんて言ってるか何もわからない！ 何も聞き取れない」とヤキモキしている人も多いのではないでしょうか。韓国語学習は最初につまずきやすく、知らないうちに“挫折ルート”に入ってしまう人も少なくありません。そこで今回は、「わかりやすい！」「これなら続けられそう」との口コミが殺到、語学書としては異例のヒットになっている『ゼロからわかる！ 楽し