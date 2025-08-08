１９９８、９９年の有馬記念連覇、９９年宝塚記念を制したグラスワンダーが８日、死んだことが明らかになった。ビッグレッドファームのホームページが同日、発表した。３０歳だった。７日夕方から容体が悪くなり、８日夕方にこの世を去った。高齢に伴う体力の低下から多臓器不全を発症したものと診断されている。

同馬は９７年デビュー。無傷４連勝で朝日杯３歳Ｓ（現・朝日杯ＦＳ）を勝利し、Ｇ１初制覇を達成。翌９８年の毎日王冠では１歳上のサイレンススズカ、同世代のエルコンドルパサーとの３強対決で５着と初黒星を喫した。アルゼンチン共和国杯６着から臨んだ有馬記念では古馬を撃破し、グランプリ初制覇を達成。９９年には同期のライバルであるスペシャルウイークとの激闘を制し、宝塚記念、有馬記念と春秋グランプリ制覇を達成した。

種牡馬として０８年ジャパンＣ覇者スクリーンヒーロー、１１年宝塚記念アーネストリーなどを輩出。スクリーンヒーロー産駒にはモーリスがおり、モーリスは産駒としてピクシーナイト（２１年スプリンターズＳ）、ジェラルディーナ（２２年エリザベス女王杯）、ジャックドール（２３年大阪杯）などを輩出しており、４世代Ｇ１制覇も達成。今もなお、グラスワンダーの血を持つ競走馬が数多く活躍している。

現役時代にグラスワンダーを管理した尾形充弘元調教師（７７）の話「私がアメリカへ行って、この目で見て買ってきた馬で、私に初めてＧ１を獲らせてくれた馬です。グラスワンダーによって私は男になれたと思っています。現役時代は引退するまで一生懸命に走ってくれました。名もなく貧しく美しくではないけれど、そこまで名血ではなかったかもしれないが、引退して種牡馬になってもスクリーンヒーローを輩出し、その子どもからモーリスが出ました。種牡馬としても頑張ってくれました。最後に会ったのはおととしの夏でその時は元気で草を食べてましたけど、年も年ですからね。さみしい気持ちはあるけれど、年齢的に覚悟もしていました。ありがとう。感謝しています」