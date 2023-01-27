◆第２１８回英２０００ギニー・Ｇ１（５月２日、英国・ニューマーケット競馬場・芝直線約１６０９メートル、良）イギリスのクラシック３冠初戦は、３歳牡馬１４頭立て（アルパルスランが出走取り消し）で行われた。ビリー・ロックネイン騎手＝アイルランド出身、英国拠点＝が騎乗した２番人気のボウエコー（英国・ジョージ・ボーウィー厩舎・父ナイトオブサンダー）が、無傷４連勝でＧ１初勝利を飾った。勝ちタイムは１分３５秒