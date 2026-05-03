年7000頭に及ぶ引退競走馬の多くが"行方不明"となり、そのほとんどが馬肉として消費される厳しい現状。大きな要因となっているのが、引退後の馬にかかる高額な維持費だ。【写真を見る】食肉馬専用の施設「肥育場」の実態、1歳とみられる馬もいた引退競走馬の保護活動を行う「Retouch（リタッチ）」の代表を務める野口佳槻さんは「馬たちが自身で価値を生み出していき、生きていく道を広げたい」と展望を語る。【前後編の後編。