「ユニコーンＳ・Ｇ３」（２日、京都）栄光へ歩みを進めた。「最初はつまずいて、こけるんちゃうかなというくらい緩かった」と野中師が懐かしむ若駒シルバーレシオが、初めての重賞で２番人気の支持に応えてみせた。五分のスタートから道中はじっくりと脚をため、２着馬を常に射程に入れながら運んだ。先に抜け出したライバルを目がけ、直線でゴーサインを出すと一気に加速。コンビ６戦目の岩田望が「手前を変えてからはとらえ