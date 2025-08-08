【Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット】 10月16日 発売予定 価格：53,980円

任天堂は、10月16日に発売を予定している「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」について、通販サイト「マイニンテンドーストア」での販売を行なわないことを明らかにした。

本商品はSwitch2本体とソフト「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」のダウンロード版をセットにしたエディション。マイニンテンドーストアでは、各種Switch2本体と「マリオカート ワールド セット」の抽選販売を実施しているが、本商品については取り扱わないことを伝えている。

全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて販売される商品となる予定で、予約開始日は後日案内される。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

