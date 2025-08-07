¤ªËßµÙ¤ß´ü¤ËÆÍÆþ¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ØTOKYO MER¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥È¥Ã¥×3¤Ï¤É¤ì¤À¤±µÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤«¡©
¡¡8·îÂè1½µ¤ÎÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬3½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¡£½µËö3Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï173Ëü9600¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï24²¯5700Ëü±ß¡£¸ø³«¤«¤é17Æü´Ö¤ÎÎß·×Æ°°÷¤Ï1255Ëü8600¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý¤Ï176²¯4000Ëü±ß¡£º£½µÃæ¤Ë¤â¶½¼ý200²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
»²¹Í¡§5Ç¯Á°¤ÎºÆÍè¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ì°Ê¾å¡©¡¡µÏ¿¤º¤¯¤á¤Î¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Ë¤·¤Ð¤·ÊòÁ³
¡¡2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØTOKYO MER～Áö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼～¡Ù¤Î±Ç²è²½ºîÉÊÂè2ÃÆ¡¢·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER～Áö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼～Æî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°3Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï67Ëü5000¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï9²¯1100Ëü±ß¡£Ë®²è¡¢ÍÎ²è¤òÌä¤ï¤ºº£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤Ë¤·¤Æ¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á°ºî¡¢·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER～Áö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼～¡Ù¤ÎÆ±´ü´Ö¤Î¶½¼ý¤Î115%¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê°Û¼¡¸µ¤Î¶½¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«9½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ¶Ã°ÛÅª¤Ê»ýÂ³ÎÏ¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï3°Ì¡£½µËö3Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï30Ëü9000¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï4²¯4100Ëü±ß¡£¸ø³«¤«¤é59Æü´Ö¤ÎÎß·×Æ°°÷¤Ï604Ëü8300¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý¤Ï85²¯300Ëü±ß¡£¤¤¤è¤¤¤è¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÆî¶ËÊª¸ì¡Ù¤È·à¾ìÈÇ¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜºº¡Ù¥·¥êー¥º¤Î1ºîÌÜ¤È2ºîÌÜ¤Î3ºîÉÊ¤·¤«ÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶½¼ý100²¯±ßÆÍÇË¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£½µËö¤Î4Ï¢µÙ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤ªËßµÙ¤ß¥¦¥£ー¥¯¤ËÆÍÆþ¡£ÎãÇ¯¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¹¥Ä´¤ÊºîÉÊ¤Ï¡¢Á°½µÄ¶¤¨¤ÎÀ®ÀÓ¤âÁÀ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Ê¾å3ºîÉÊ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤Ë¿ô»ú¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î3ºîÉÊ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ±Ç²è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½ºß¤Î±Ç²è¶½¹Ô¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£½µËö¸ø³«¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2022Ç¯7·î¸ø³«¤ÎÁ°ºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»ÙÇÛ¼Ô¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°3Æü´Ö¤Î¶½¼ý¤Ï12²¯9500Ëü±ß¡£½½Ê¬¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀè½µËö¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¶½¼ý¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¡£²¾¤Ë¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤¬Á°ºî¤ÈÆ±¿å½à¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÆÈÁö¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á±§Ìî°ÝÀµ¡Ë