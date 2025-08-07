¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¡È¥ä¥¯¥¶ÇÓ½ü¡É¤Ç³¹¤Ï¿êÂà¤·¤¿¡×ÇÑÔÒ²¹Àô³¹¤Îº£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSHO¡ÚTraveler¡Û¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú¾×·â¡Û´Ñ¸÷µÒ150Ëü¿Í¢ª30Ëü¿Í°Ê²¼¡Ä¥ä¢þ¥¶¤¬»ÙÇÛ¤·¤¿²¹Àô³¹¤ÎËöÏ©¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡×¤Ç¡¢Î¹·ÏYouTuber¤ÎSHO»á¤¬ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤ÎÊÒ»³ÄÅ²¹Àô¤òË¬¤ì¡¢¤½¤Î±É¸÷¤È¿êÂà¤ÎÎò»Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÇSHO»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÇ¯´Ö150Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤¿ÊÒ»³ÄÅ²¹Àô¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¤ÏÇÑÔÒ¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÀÅ¤«¤Ê³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂêÄóµ¯¤«¤éÎ¹¤ò»Ï¤á¤ë¡£SHO»á¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï150Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿²¹ÀôÃÏ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È30Ëü¿Í¤Û¤É¤·¤«Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î5Ê¬¤Î1¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤òµó¤²¡¢¿êÂà¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
SHO»á¤Ï¡¢¿êÂà¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¤¢¤ÈÉ÷±ÄË¡¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢Ë½ÂÐË¡¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²¹Àô³¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿êÂà¤·¤Æ¤¤Æ¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»þÂå¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬²¹Àô³¹¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ò²òÀâ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î´¿³Ú³¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌë¤Î´é¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¿êÂà¤Î°ì°ø¤À¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿¡Ö²Ã²ì´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡Ö¸Å²ì¤Î°æ¡×¤Ê¤É¤ÎÎ¹´Û¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢±É²Ú¤ò¸Ø¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤È¸½ºß¤Î¹ÓÇÑ¤·¤¿»Ñ¤¬ÂÐÈæ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤³¤Î³¹¤¬¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎµðÂçÇÑÔÒ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢SHO»á¤Ï·«¤êÊÖ¤·Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÇÑÔÒ¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê½É¤ò»Ï¤á¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÄ©Àï¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢ºÆÀ¸¤Ø¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¸÷¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËSHO»á¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤³¤ÎÊÒ»³ÄÅ²¹Àô¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤³¤ÎÌë¤Î³¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁ´¤ÆÌµ¤¯¤·¤Æ¿·¤·¤¯åºÎï¤Ê²¹Àô³¹¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¡¢²¹Àô³¹¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
