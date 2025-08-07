¡Ò¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡ÓÀ¼Í¥¡¦Áá¸«º»¿¥¡Ö¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤È¤Ï¡©
ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡£êµ¡Ê¤à¤·¡ËÃì¡¦¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤¬¾å¸¹¤Îµ´¤È·ãÆÍ¤¹¤ë――¡£6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤·¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿À¼Í¥¡¦Áá¸«º»¿¥¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¡È°Õ³°À¡É¤È¡¢¤½¤Î±ü¤ËÀø¤àÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»Ö¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç¸«¤»¤¿¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤ÎÀïÆ®¥·ー¥ó
Êª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿´¶¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö»×¤¤¤ò·Ò¤°¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£ (°Ê²¼¡¢¡Ö¡×Æâ¤ÏÁá¸«»á¤Î¥³¥á¥ó¥È)¡£
À¼Í¥¡¦Áá¸«º»¿¥¤¬¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Ë¾è¤»¤¿ÁÛ¤¤
Áá¸«¤Ï¸¶ºî¤ò½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤¬¡Öêµ¤Î¸ÆµÛ¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ï½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Í¥²í¤Ç¤¹¤·¡¢Ââ»Î¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¸¥¿ÈÅª¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¡Øµ´¤â¿Í¤â¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Øêµ¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬¤·¤Î¤Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°Õ³°À¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬¤³¤Î¿Í¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¸ÕÄ³¥«¥Ê¥¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ð¤È¤Ï°ã¤¦Î®µ·¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿Â¸ºß¡£»Ð¤Î±©¿¥¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¡È¤·¤Î¤Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Î¤Ö¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤Ë¡¢Æ´¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ÏÂâ»Î¤Î³§¤µ¤ó¤äÃº¼£Ïº·¯¤äÁ±°ï·¯¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¤«¤é¤«¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥¸¥ï¥ë¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬ËÜ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÈà½÷¤ËÆ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤ËÁá¸«¤µ¤ó¼«¿È¤¬½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ýÏ¿¤Î»þ¤Ë¤¹¤´¤¯Èà½÷¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Ë¤«Èâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë°Õ»×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ïµ¤É÷¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×ÂèÆó½½¸ÞÏÃ¤Î¡Ø·Ñ»Ò¡¦·ª²ÖÍî¥«¥Ê¥ò¡Ù¤Î¥·ー¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡Ö¥«¥Ê¥ò¤¬»·¶¶¤ÇÉ³¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ÆÇä¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¬¾®Á¬¤ò¥Ð¥Ã¤È¤Ð¤é¤Þ¤¯¤È¤³¤í¡£¡Ø¤³¤ì¤ÇÂ¤ê¤Þ¤¹¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¥«¥Ê¥ò¤ò½õ¤±¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢Èà½÷¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡×
¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤ÎËÜ¿´¤Ë¿¨¤ì¤¿¾ìÌÌ
ºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ï¡© ¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤éÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤È¤Î¥·ー¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃº¼£Ïº·¯¤È²°º¬¤Î¾å¤ÇÏÃ¤¹¥·ー¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£¡Ø»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤â¤¢¤Î¥·ー¥ó¤Ç¡¢¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Î¿´¤Î³Ë¤ÎÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¼ÁØ¿´Íý¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Øµ´¤ËºÇ°¦¤Î»Ð¤ò»´»¦¤µ¤ì¤¿»þ¤«¤é¡¡µ´¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÎÞ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¡ÀäË¾¤Î¶«¤Ó¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¡»ä¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ìÂ³¤±¡¡ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ù¤³¤ÎÆÈÇò¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÏÁá¸«¼«¿È¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤´¤¯²º¤ä¤«¤Ç¤¹¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤âÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£¶¯¤¯¤ÆÍê¤â¤·¤¤¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤ò¡¢¤¢¤Î°ì¸À¤ÇÊ¤¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤¢¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ê¤È¡£¤¢¤ì¤ÏÃº¼£Ïº·¯¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤º¤Þ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö´¶¾ð¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤Ë¡Ø¤À¤±¤É¾¯¤·¡ÄÈè¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ ¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤ÉÆ¨¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¸¤ÍÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¸«¤»¤ëËÜ²»¤ÎÈèÏ«´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿´¶¾ð¤¬¡ØÌµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÁá¸«¤¬¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÊÑ²½¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¤Ç¤Ï¡Ø·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¸°¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛ¤¤¤ä°Õ»×¤ä´ê¤¤¡Ä¡Ä¡£µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬¤È¤Æ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î´¶¾ð¤¬ºîÉÊ¤Î·ëËö¤Ë·Ò¤¬¤ë¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÏ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¡¢À¼Í¥Æ±»Î¤¬¸ß¤¤¤Î±éµ»¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é´¶¾ð¤äÉ½¸½¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È²ñÏÃ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ëºî¶È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÏ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸²Ãø¤ËÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»Ð¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼«Ê¬¤¬¼õ¤±·Ñ¤°¡£¤½¤ì¤ò¥«¥Ê¥ò¤À¤Ã¤¿¤êÃº¼£Ïº·¯¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶³Ð¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤¹¤´¤¯µ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¶¯¤µ¤È¡¢ºîÉÊ¤Î¸°¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÁÛ¤¤¤ò·Ò¤°¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá¸«º»¿¥¼«¿È¤â¤Þ¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ê¤Ë¤«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼¡¤Ø¤È¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅíÂô¤â¤Á¤³¡¡»£±Æ¡¿ã·Æ£¼þÂ¤