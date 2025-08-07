この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

物件紹介系YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』が、「【変わった間取り】玄関の場所が斬新すぎるワンルームを内見！」と題した最新動画を公開。動画内でゆっくり不動産が語ったのは、東京都目黒区にあるあまりにもユニークなワンルーム物件だ。



「むむむ、な物件を見つけてしまいました。なんと、玄関が見当たらんと」と語り始めたゆっくり不動産。物件資料をチェックしていた中で発見したのは、玄関の場所が予想外すぎる『バルコニー一体型玄関』。設計を手掛けたのは、チャンネルとも縁が深いビーフンデザイン。「さすがビーフンさん。発明がすぎるんじゃ」と期待値は急上昇だ。



現地に着くと、外観からすでに他とは一線を画す雰囲気。道からは内部が全く分からず、「正体が不明すぎて、4つの玄関がどこにあるのかも、正直わかりません」とプライバシー重視の設計を紹介。室内に入る導線さえも普通ではなく、自分専用の螺旋階段を登ってようやく玄関の扉に到着するというストーリー展開だ。



室内は約30㎡のワンルームだが、玄関を開けるとそこはまさかのバルコニー空間。「玄関開けたのに…外やないかい…へ？」と驚きを隠さないゆっくり不動産。しかし本当の玄関は、そのバルコニーの先に“窓のように開けて入る”仕様。



斬新なのは玄関回りだけでなく、ダイニングテーブルと一体化したキッチン配置、周囲の目を気にせずくつろげるプライベート感満点のバルコニー、さらには「水回りまで含めて、この玄バル（玄関バルコニー）を中心にめちゃめちゃ面白い間取りに仕上がっていました」と絶賛。ワンルームながらリビング・ダイニング・ベッドスペースのゾーニングも明瞭で、「この部屋がこんなに個性的だと他の部屋も気になってしまうがビーフンさん物件」と、他のユニットにも興味津々。



締めには「毎回想像の斜め上を行くクリエイティブなアイデアに感心しっぱなしですよ。今年も引き続きビーフンさんの新作から目が離せません」と語り、次回予告とともに「次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに」と動画を締めくくった。